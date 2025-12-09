«Тампа» без Андрея Василевского всухую уступила «Торонто», у Мэттьюса гол в пустые ворота

В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:0.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил матч из-за травмы. Его одноклубник нападающий Никита Кучеров очков не набрал. Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов остался в запасе.

На 17-й минуте игры счёт открыл защитник «Мэйпл Лифс» Морган Райлли. За секунду до финальной сирены капитан «Торонто» Остон Мэттьюс поразил пустые ворота.

