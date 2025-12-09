Скидки
Торонто Мэйпл Лифс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 9 декабря 2025, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Тампа» без Андрея Василевского всухую уступила «Торонто», у Мэттьюса гол в пустые ворота
В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райлли (Коуэн, Таварес) – 16:26     2:0 Мэттьюс – 59:59    

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил матч из-за травмы. Его одноклубник нападающий Никита Кучеров очков не набрал. Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов остался в запасе.

На 17-й минуте игры счёт открыл защитник «Мэйпл Лифс» Морган Райлли. За секунду до финальной сирены капитан «Торонто» Остон Мэттьюс поразил пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии



