Защитник Ян Кузнецов забросил вторую шайбу в НХЛ за карьеру — видео
Российский защитник «Калгари Флэймз» Ян Кузнецов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот гол стал для него вторым в текущем сезоне и вторым за карьеру в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Шарангович (Уигар, Кадри) – 09:54 2:0 Андерссон (Коронато, Кадри) – 13:22 (pp) 2:1 Томпсон (Цукер, Норрис) – 24:24 (pp) 3:1 Юбердо (Коронато, Фрост) – 27:05 (pp) 3:2 Пауэр (Кребс, Брайсон) – 33:43 4:2 Кадри (Фараби, Шарангович) – 34:14 4:3 Далин (Доун, Норрис) – 36:32 5:3 Кузнецов (Коулман) – 37:27 5:4 Так (Далин, Цукер) – 57:29 (pp) 6:4 Баклунд – 58:12 7:4 Шарангович (Кузнецов) – 59:53
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 38-й минуте игры при счёте 4:3 в пользу «Калгари» и игре в формате «4 на 4» Кузнецов подключился в атаку и добил в ворота с пятачка отскочившую к нему шайбу.
В текущем сезоне на счету Яна теперь 4 (2+2) очка.
