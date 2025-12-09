Скидки
Юта Мамонт — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 9 декабря 2025, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол 38-летнего Копитара помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Юту», у Сергачёва ассист
В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Фиала) – 07:50     0:2 Армиа (Фиала) – 10:08     1:2 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 20:34 (pp)     1:3 Копитар (Кемпе, Эдмундсон) – 43:27     2:3 Келлер (Шмальц, Петерка) – 52:15     2:4 Армиа – 58:22    

В составе «Юты» результативную передачу оформил российский защитник Михаил Сергачёв. Его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрал, как и форвард калифорнийцев Андрей Кузьменко.

38-летний капитан «Кингз» словенский нападающий Анже Копитар отметился заброшенной шайбой. Остальные голы «Лос-Анджелеса» на счету Адриана Кемпе и Йоэля Армиа (дубль, один — в пустые ворота), в составе «Мамонт» отличились Дилан Гюнтер и Клейтон Келлер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

