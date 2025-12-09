Гол 38-летнего Копитара помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Юту», у Сергачёва ассист

В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
В составе «Юты» результативную передачу оформил российский защитник Михаил Сергачёв. Его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрал, как и форвард калифорнийцев Андрей Кузьменко.
38-летний капитан «Кингз» словенский нападающий Анже Копитар отметился заброшенной шайбой. Остальные голы «Лос-Анджелеса» на счету Адриана Кемпе и Йоэля Армиа (дубль, один — в пустые ворота), в составе «Мамонт» отличились Дилан Гюнтер и Клейтон Келлер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
