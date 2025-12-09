Скидки
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Баффало Сэйбрз, результат матча 9 декабря 2025, счет 7:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол+пас Кузнецова и дубль с передачей Шаранговича принесли «Калгари» победу над «Баффало»
В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Шарангович (Уигар, Кадри) – 09:54     2:0 Андерссон (Коронато, Кадри) – 13:22 (pp)     2:1 Томпсон (Цукер, Норрис) – 24:24 (pp)     3:1 Юбердо (Коронато, Фрост) – 27:05 (pp)     3:2 Пауэр (Кребс, Брайсон) – 33:43     4:2 Кадри (Фараби, Шарангович) – 34:14     4:3 Далин (Доун, Норрис) – 36:32     5:3 Кузнецов (Коулман) – 37:27     5:4 Так (Далин, Цукер) – 57:29 (pp)     6:4 Баклунд – 58:12     7:4 Шарангович (Кузнецов) – 59:53    

В составе «Калгари» голевыми действиями отметились российский защитник Ян Кузнецов (заброшенная шайба и результативная передача) и белорусский нападающий Егор Шарангович (дубль (один гол — в пустые ворота) и результативная передача).

Остальные заброшенные шайбы «Флэймз» на счету Расмуса Андерссона, Джонатана Юбердо, Назема Кадри и Микаэля Баклунда (в пустые ворота). За «Баффало» отличились Тейдж Томпсон, Оуэн Пауэр, Расмус Далин и Алекс Так.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
