Гол+пас Кузнецова и дубль с передачей Шаранговича принесли «Калгари» победу над «Баффало»

В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

В составе «Калгари» голевыми действиями отметились российский защитник Ян Кузнецов (заброшенная шайба и результативная передача) и белорусский нападающий Егор Шарангович (дубль (один гол — в пустые ворота) и результативная передача).

Остальные заброшенные шайбы «Флэймз» на счету Расмуса Андерссона, Джонатана Юбердо, Назема Кадри и Микаэля Баклунда (в пустые ворота). За «Баффало» отличились Тейдж Томпсон, Оуэн Пауэр, Расмус Далин и Алекс Так.

