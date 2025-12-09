Гол+пас Кузнецова и дубль с передачей Шаранговича принесли «Калгари» победу над «Баффало»

В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.
В составе «Калгари» голевыми действиями отметились российский защитник Ян Кузнецов (заброшенная шайба и результативная передача) и белорусский нападающий Егор Шарангович (дубль (один гол — в пустые ворота) и результативная передача).
Остальные заброшенные шайбы «Флэймз» на счету Расмуса Андерссона, Джонатана Юбердо, Назема Кадри и Микаэля Баклунда (в пустые ворота). За «Баффало» отличились Тейдж Томпсон, Оуэн Пауэр, Расмус Далин и Алекс Так.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
