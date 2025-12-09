Виктор Козлов будет консультировать тренерский штаб «России 25» на КПК дистанционно

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале сообщил, что Виктор Козлов будет консультировать тренерский штаб национальной команды на Кубке Первого канала дистанционно.

«По функционалу тренера Виктора Козлова был изначальный план: он помогает нам дистанционно, постоянно с нами на связи, изучает игру соперника», — написал Ротенберг.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от Кубка Первого канала.