Хоккей

Виктор Козлов будет консультировать тренерский штаб «России 25» на КПК дистанционно

Виктор Козлов будет консультировать тренерский штаб «России 25» на КПК дистанционно
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале сообщил, что Виктор Козлов будет консультировать тренерский штаб национальной команды на Кубке Первого канала дистанционно.

«По функционалу тренера Виктора Козлова был изначальный план: он помогает нам дистанционно, постоянно с нами на связи, изучает игру соперника», — написал Ротенберг.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от Кубка Первого канала.

Комментарии
