Остон Мэттьюс вошёл в топ-100 лучших снайперов в истории НХЛ

28-летний капитан «Торонто Мэйпл Лифс» нападающий Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0), которая завершилась в Торонто в ночь с 8 на 9 декабря мск. Этот гол стал для форварда 413-м в регулярных сезонах НХЛ и позволил войти в топ-100 лучших снайперов за всю историю лиги.

С 413 шайбами в 653 матчах Мэттьюс делит 99-е место в рейтинге снайперов с забившими такое же количество голов Гэрри Ангером (1105 матчей), Джоном Маклином (1194 матча) и Филом Кесселом (1286 матчей).

