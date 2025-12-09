Скидки
Остон Мэттьюс вошёл в топ-100 лучших снайперов в истории НХЛ

Комментарии

28-летний капитан «Торонто Мэйпл Лифс» нападающий Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0), которая завершилась в Торонто в ночь с 8 на 9 декабря мск. Этот гол стал для форварда 413-м в регулярных сезонах НХЛ и позволил войти в топ-100 лучших снайперов за всю историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райлли (Коуэн, Таварес) – 16:26     2:0 Мэттьюс – 59:59    

С 413 шайбами в 653 матчах Мэттьюс делит 99-е место в рейтинге снайперов с забившими такое же количество голов Гэрри Ангером (1105 матчей), Джоном Маклином (1194 матча) и Филом Кесселом (1286 матчей).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Остон Мэттьюс встретился с юным болельщиком на Хэллоуин

