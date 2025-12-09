Скидки
Сиэтл Кракен — Миннесота Уайлд, результат матча 9 декабря, счет 1:4, НХЛ 2025-2026

Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» в гостях одолеть «Сиэтл»
9 декабря на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Миддлтон) – 21:18     1:1 Эберле (Стивенсон, Макканн) – 26:48 (pp)     1:2 Юханссон (Эрикссон Эк) – 48:12     1:3 Капризов (Штурм) – 58:45     1:4 Тарасенко (Эрикссон Эк) – 59:00    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второго игрового отрезка Йоэль Эрикссон Эк с передачи Мэтта Болди открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Джордан Эберле с передач Чандлера Стивенсона и Джареда Макканна восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода шайбу в составе «Миннесоты» забросил Маркус Юханссон с передачи Йоэля Эрикссона Эка. В конце игры Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко установили окончательный счёт во встрече.

В следующем матче «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» 11 декабря. «Миннесота Уайлд» 12 декабря проведёт домашнюю встречу с «Даллас Старз».

