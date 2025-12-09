Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» в гостях одолеть «Сиэтл»

9 декабря на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второго игрового отрезка Йоэль Эрикссон Эк с передачи Мэтта Болди открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Джордан Эберле с передач Чандлера Стивенсона и Джареда Макканна восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода шайбу в составе «Миннесоты» забросил Маркус Юханссон с передачи Йоэля Эрикссона Эка. В конце игры Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко установили окончательный счёт во встрече.

В следующем матче «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» 11 декабря. «Миннесота Уайлд» 12 декабря проведёт домашнюю встречу с «Даллас Старз».