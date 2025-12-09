ФХР определила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Фото: ФХР

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Тренерский штаб сборной «Россия 25» выглядит следующим образом:

Главный тренер команды — Роман Ротенберг;

Тренеры — Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев;

Тренеры вратарей — Максим Соколов, Андрей Царёв;

Тренеры по физической подготовке — Александр Трошин, Матвей Кондратьев;

Скаут – Антон Бут.