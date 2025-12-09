Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР определила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

ФХР определила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии

Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Фото: ФХР

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Тренерский штаб сборной «Россия 25» выглядит следующим образом:

Главный тренер команды — Роман Ротенберг;
Тренеры — Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев;
Тренеры вратарей — Максим Соколов, Андрей Царёв;
Тренеры по физической подготовке — Александр Трошин, Матвей Кондратьев;
Скаут – Антон Бут.

Материалы по теме
Виктор Козлов будет консультировать тренерский штаб «России 25» на КПК дистанционно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android