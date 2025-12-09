ФХР определила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.
Фото: ФХР
Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.
Тренерский штаб сборной «Россия 25» выглядит следующим образом:
Главный тренер команды — Роман Ротенберг;
Тренеры — Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев;
Тренеры вратарей — Максим Соколов, Андрей Царёв;
Тренеры по физической подготовке — Александр Трошин, Матвей Кондратьев;
Скаут – Антон Бут.