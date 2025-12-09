Результаты матчей НХЛ на 9 декабря 2025 года

В ночь на 9 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 9 декабря 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:0;

«Калгари Флэймз» – «Баффало Сэйбрз» — 7:4;

«Юта Мамонт» – «Лос-Анджелес Кингз» — 2:4;

«Ванкувер Кэнакс» – «Детройт Ред Уингз» — 0:4;

«Сиэтл Кракен» – «Миннесота Уайлд» — 1:4.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 48 очками после 29 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 39 очков после 30 встреч.