В ночь на 9 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 9 декабря 2025 года:
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:0;
«Калгари Флэймз» – «Баффало Сэйбрз» — 7:4;
«Юта Мамонт» – «Лос-Анджелес Кингз» — 2:4;
«Ванкувер Кэнакс» – «Детройт Ред Уингз» — 0:4;
«Сиэтл Кракен» – «Миннесота Уайлд» — 1:4.
Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 48 очками после 29 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 39 очков после 30 встреч.