Расписание матчей МХЛ на 9 декабря 2025 года

Сегодня, 9 декабря, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Белые Медведи» – «Ладья»;

18:30. «Реактор» – «Омские Ястребы»;

18:30. «Спутник» – «Кузнецкие Медведи»;

19:00. МХК «Динамо» М – МХК «Спартак MAX».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.