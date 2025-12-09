24-летний голкипер «Торонто» повторил достижение Антона Худобина 2011 года

24-летний шведский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Деннис Хилдеби во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» отразил 29 бросков и записал на свой счёт первый «сухой» матч в карьере.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хилдеби оформил первый матч «на ноль» в карьере во встрече с действующим обладателем «Арт Росс Трофи» (Никита Кучеров) впервые с января 2011 года, когда таким же достижением отметился Антон Худобин в игре с «Ванкувер Кэнакс». На тот момент действующим обладателем «Арт Росс Трофи» был Хенрик Седин.

В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:0.