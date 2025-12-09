Гусев стал первым хоккеистом в истории КХЛ, кто набирал по 6 очков в двух играх за карьеру
В игре с «Трактором» (8:4) нападающий московского «Динамо» Никита Гусев набрал 6 (2+4) очков в одном матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 8
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Пыленков) – 00:37 (5x5) 0:2 Комтуа (Уил, Гусев) – 07:12 (5x4) 1:2 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Глотов) – 15:09 (5x5) 1:3 Швец-Роговой (Слепышев, Гусев) – 17:12 (6x5) 1:4 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 19:53 (5x5) 1:5 Римашевский (Ильенко, Ожиганов) – 26:24 (5x5) 1:6 Уил (Сикура, Гусев) – 29:43 (5x5) 2:6 Рыков (Прибыльский, Коромыслов) – 33:09 (5x5) 2:7 Гусев (Сикура) – 36:42 (5x5) 2:8 Гусев (Уил, Сикура) – 42:41 (5x4) 3:8 Коршков (Глотов, Гросс) – 54:38 (5x4) 4:8 Коршков (Ливо) – 59:58 (5x4)
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, кто набирал по шесть очков в двух играх за карьеру. Ранее форвард в марте 2022 года, выступая за СКА, забросил одну шайбу и пять раз отдал голевую передачу во встрече с минским «Динамо» (8:3) в плей-офф.
Всего же в КХЛ было восемь игроков, не считая Гусева, на счету которых шесть очков за матч: Альберт Лещёв, Брэндон Боченски, Райан Гундерсон, Александр Радулов, Стефан Да Коста, Илья Ковальчук, Никита Михайлис и Скотт Уилсон.
