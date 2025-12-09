Гусев стал первым хоккеистом в истории КХЛ, кто набирал по 6 очков в двух играх за карьеру

В игре с «Трактором» (8:4) нападающий московского «Динамо» Никита Гусев набрал 6 (2+4) очков в одном матче.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, кто набирал по шесть очков в двух играх за карьеру. Ранее форвард в марте 2022 года, выступая за СКА, забросил одну шайбу и пять раз отдал голевую передачу во встрече с минским «Динамо» (8:3) в плей-офф.

Всего же в КХЛ было восемь игроков, не считая Гусева, на счету которых шесть очков за матч: Альберт Лещёв, Брэндон Боченски, Райан Гундерсон, Александр Радулов, Стефан Да Коста, Илья Ковальчук, Никита Михайлис и Скотт Уилсон.