Билл Дэйли: если игроки НХЛ посчитают, что лёд олимпийской арены небезопасен, мы не поедем

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о ходе подготовки хоккейной арены Олимпиады-2026 в Италии к матчам сборных.

«Лёд должен быть подготовлен ко 2 февраля, и вроде бы ничего непреодолимого не предвидится. Не хочу быть пессимистом. Большая часть моей информации позитивная. Однако если игроки посчитают, что лёд олимпийской арены небезопасен, мы не поедем. К 2030 году арена Олимпийских игр будет соответствовать стандартам НХЛ», — приводит слова Дэйли инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тысяч мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия.

ИИХФ одобрила строительство ледовой арены в Милане с игровой площадкой размером 60х26 м, где должны пройти матчи Олимпиады-2026. При этом в НХЛ площадки имеют размер 60,9х25,9 м.