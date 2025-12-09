Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Билл Дэйли: если игроки НХЛ посчитают, что лёд олимпийской арены небезопасен, мы не поедем

Билл Дэйли: если игроки НХЛ посчитают, что лёд олимпийской арены небезопасен, мы не поедем
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о ходе подготовки хоккейной арены Олимпиады-2026 в Италии к матчам сборных.

«Лёд должен быть подготовлен ко 2 февраля, и вроде бы ничего непреодолимого не предвидится. Не хочу быть пессимистом. Большая часть моей информации позитивная. Однако если игроки посчитают, что лёд олимпийской арены небезопасен, мы не поедем. К 2030 году арена Олимпийских игр будет соответствовать стандартам НХЛ», — приводит слова Дэйли инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тысяч мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия.

ИИХФ одобрила строительство ледовой арены в Милане с игровой площадкой размером 60х26 м, где должны пройти матчи Олимпиады-2026. При этом в НХЛ площадки имеют размер 60,9х25,9 м.

Материалы по теме
«Абсолютный провал». Хоккейная арена в Милане всё ещё не готова – приезд НХЛ под угрозой?
«Абсолютный провал». Хоккейная арена в Милане всё ещё не готова – приезд НХЛ под угрозой?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android