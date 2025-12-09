Скидки
Хоккей

Маклауд лидирует по игре на вбрасываниях в сезоне КХЛ, Кадейкин и Иванов в топ-5

Комментарии

Канадский нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд лидирует по игре на вбрасываниях в сезоне КХЛ, вторую строчку занимает Байрон Фрейз из «Локомотива», третий — Андрей Шестаков из «Адмирала». В топ-5 также входят форвард «Трактора» Александр Кадейкин и нападающий ярославского клуба Георгий Иванов.

Топ-10 игроков по проценту выигранных вбрасываний в нынешнем сезоне (минимум 200 единоборств):

1. Майкл Маклауд («Авангард») – 64,8.
2. Байрон Фрейз («Локомотив») – 61,5.
3. Андрей Шестаков («Адмирал») – 61,1.
4. Александр Кадейкин («Трактор») – 60,1.
5. Георгий Иванов («Локомотив») – 59,6.
6. Михаил Воробьёв (СКА) – 58,9.
7. Кирилл Семёнов («Ак Барс») – 58,5.
8. Андрей Стась («Динамо» Мн) – 57,7.
9. Ретт Гарднер (ЦСКА) – 57,7.
10. Илья Сафонов («Ак Барс») – 57,4.

Новости. Хоккей

