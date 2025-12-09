Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал отставку специалиста Рафаэля Рише из «Трактора».

«Возможно, Рише и оставили специально, чтобы не было резкого перехода от канадского хоккея к нашему, русскому. Всё-таки различия есть в работе, в теоретической подготовке наши специалисты сильнее будут. А тут всё-таки 31-летний тренер, опыта самостоятельной работы у него не было. Может, четыре поражения кряду — и не его «заслуга». «Трактор» как раз недавно вратаря отпустил. В любом случае сейчас найдут российского тренера. Кто бы это ни был, всё равно он будет сильнее предыдущего», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».