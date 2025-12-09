Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Любой российский тренер будет сильнее»: Крикунов — об уходе Рише из «Трактора»

«Любой российский тренер будет сильнее»: Крикунов — об уходе Рише из «Трактора»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал отставку специалиста Рафаэля Рише из «Трактора».

«Возможно, Рише и оставили специально, чтобы не было резкого перехода от канадского хоккея к нашему, русскому. Всё-таки различия есть в работе, в теоретической подготовке наши специалисты сильнее будут. А тут всё-таки 31-летний тренер, опыта самостоятельной работы у него не было. Может, четыре поражения кряду — и не его «заслуга». «Трактор» как раз недавно вратаря отпустил. В любом случае сейчас найдут российского тренера. Кто бы это ни был, всё равно он будет сильнее предыдущего», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Материалы по теме
«Трактор» уволил рекордсмена в истории КХЛ! Но кто теперь будет спасать Челябинск?
«Трактор» уволил рекордсмена в истории КХЛ! Но кто теперь будет спасать Челябинск?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android