Вячеслав Быков: «Северсталь» в будущем может претендовать на победу в Кубке Гагарина

Вячеслав Быков: «Северсталь» в будущем может претендовать на победу в Кубке Гагарина
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру череповецкой «Северстали» под руководством Андрея Козырева.

«Козырев создал замечательную команду, он отличный специалист. «Северсталь» может выйти в плей-офф, а в будущем претендовать на победу в Кубке Гагарина», — приводит слова Быкова LiveResult.

Клуб из Череповца под руководством Андрея Козырева возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 49 очков после 36 матчей. В текущем сезоне КХЛ «Северсталь» одержала 24 победы с учётом овертаймов и потерпела 12 поражений. В следующем матче команда сыграет с «Салаватом Юлаевым» 18 декабря.


