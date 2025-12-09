«Это было нелёгкое путешествие». Кирилл Капризов — о гостевой серии «Миннесоты»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил гостевую серию «дикарей». Команда одержала две победы и потерпела два поражения.
«Это было нелёгкое путешествие. Две победы, два поражения. Приятно сегодня набрать два очка, вернуться домой и быть готовым к домашним встречам», — приводит слова Капризова сайт НХЛ.
Отметим, что «Миннесота» в гостях проиграла «Калгари Флэймз» (1:4) и «Ванкувер Кэнакс» (2:4), а также победила «Эдмонтон Ойлерз» (1:0) и сегодня, 9 декабря, «Сиэтл Кракен» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Миддлтон) – 21:18 1:1 Эберле (Стивенсон, Макканн) – 26:48 (pp) 1:2 Юханссон (Эрикссон Эк) – 48:12 1:3 Капризов (Штурм, Сперджен) – 58:45 1:4 Тарасенко (Эрикссон Эк) – 59:00
«Миннесота Уайлд» с 37 очками после 30 встреч занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
