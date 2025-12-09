«Это было нелёгкое путешествие». Кирилл Капризов — о гостевой серии «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил гостевую серию «дикарей». Команда одержала две победы и потерпела два поражения.

«Это было нелёгкое путешествие. Две победы, два поражения. Приятно сегодня набрать два очка, вернуться домой и быть готовым к домашним встречам», — приводит слова Капризова сайт НХЛ.

Отметим, что «Миннесота» в гостях проиграла «Калгари Флэймз» (1:4) и «Ванкувер Кэнакс» (2:4), а также победила «Эдмонтон Ойлерз» (1:0) и сегодня, 9 декабря, «Сиэтл Кракен» (4:1).

«Миннесота Уайлд» с 37 очками после 30 встреч занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.