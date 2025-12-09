Вайсфельд о СКА и ЦСКА: можно задуматься над сменой тренеров, но они слишком авторитетные

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил возможность смены главных тренеров в ЦСКА и СКА. В московском клубе работает Игорь Никитин, в команде с берегов Невы — Игорь Ларионов.

«Учитывая игру ЦСКА и СКА, которые сейчас борются за попадание в плей-офф, можно было задуматься там над сменой тренеров. Но, думаю, они слишком авторитетные, чтобы их менять. Убирать помощников главных тренеров, как в «Спартаке», не стали, потому что в обоих клубах всё по-разному устроено. Где-то можно без главного тренера поменять его ассистентов, а где-то нет. То есть я бы сказал так, что где-то это можно просто сделать, а где-то так не получится», — цитирует Вайсфельда ТАСС.