Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд о СКА и ЦСКА: можно задуматься над сменой тренеров, но они слишком авторитетные

Вайсфельд о СКА и ЦСКА: можно задуматься над сменой тренеров, но они слишком авторитетные
Комментарии

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил возможность смены главных тренеров в ЦСКА и СКА. В московском клубе работает Игорь Никитин, в команде с берегов Невы — Игорь Ларионов.

«Учитывая игру ЦСКА и СКА, которые сейчас борются за попадание в плей-офф, можно было задуматься там над сменой тренеров. Но, думаю, они слишком авторитетные, чтобы их менять. Убирать помощников главных тренеров, как в «Спартаке», не стали, потому что в обоих клубах всё по-разному устроено. Где-то можно без главного тренера поменять его ассистентов, а где-то нет. То есть я бы сказал так, что где-то это можно просто сделать, а где-то так не получится», — цитирует Вайсфельда ТАСС.

Материалы по теме
Сразу четыре тренера в КХЛ исполняют обязанности главного. Что с ними будет дальше?
Сразу четыре тренера в КХЛ исполняют обязанности главного. Что с ними будет дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android