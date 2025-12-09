Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мильштейн: индивидуальные награды не для Демидова, его приоритет — Кубок Стэнли

Мильштейн: индивидуальные награды не для Демидова, его приоритет — Кубок Стэнли
Комментарии

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, рассказал о главных целях российского нападающего в канадском клубе.

«Он вообще не думает о «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги в сезоне. — Прим. «Чемпионата»). Его приоритет — стабильный прогресс и помощь команде. Индивидуальные награды не для Демидова. Его приоритет — Кубок Стэнли», — приводит слова Мильштейна RG.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Демидов провёл 28 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Иван Демидов запустил собственную линию одежды.

Материалы по теме
Фото
Форвард «Монреаля» Иван Демидов запустил свой бренд одежды. Цены — от $ 35 до $ 150
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android