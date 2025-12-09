Мильштейн: индивидуальные награды не для Демидова, его приоритет — Кубок Стэнли

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, рассказал о главных целях российского нападающего в канадском клубе.

«Он вообще не думает о «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги в сезоне. — Прим. «Чемпионата»). Его приоритет — стабильный прогресс и помощь команде. Индивидуальные награды не для Демидова. Его приоритет — Кубок Стэнли», — приводит слова Мильштейна RG.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Демидов провёл 28 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Иван Демидов запустил собственную линию одежды.