Дамир Шарипзянов не сыграет на Кубке Первого канала из-за повреждения

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов не сыграет на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Защитник Дамир Шарипзянов не сможет принять участия в турнире в Новосибирске из-за повреждения. Пожелаем Дамиру скорейшего выздоровления и возвращение в обойму нашей команды!» — сказано в сообщении ФХР.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.