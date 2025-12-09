Скидки
Есмантович — о Спронге: мало быть звездой, надо быть лидером

Есмантович — о Спронге: мало быть звездой, надо быть лидером
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отсутствие Даниэля Спронга в составе армейского клуба в последних матчах.

«Вы знаете, в этом вопросе мы с Игорем Никитиным находимся в одинаковом формате. Мало быть звездой, надо быть лидером. Лучшим бомбардиром надо быть в нескольких ипостасях. Надо понимать, когда и кому забивать. Нужные голы большим командам, в сложные моменты. Можно забивать клубам, которые находятся вне восьмёрки, а можно — тем, кто находится в лидирующей группе. Игорь Никитин здесь попал в точку. У нас нет претензий к бомбардирским качествам Спронга, но надо быть лидером. Звезда должна быть лидером. Слова про заложника контракта для меня неприемлемы. Вопрос, как дальше вести с ним отношения, обсуждается», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

