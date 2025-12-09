ФХР представила капитана и его помощников сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала

Федерация хоккея России (ФХР) представила капитана и его помощников сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Защитник Александр Елесин будет капитаном нашей команды на турнире в Новосибирске. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов. Пожелаем удачи нашим ребятам!» — сказано в сообщении ФХР.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.