Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР представила капитана и его помощников сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала

ФХР представила капитана и его помощников сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала
Комментарии

Федерация хоккея России (ФХР) представила капитана и его помощников сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Защитник Александр Елесин будет капитаном нашей команды на турнире в Новосибирске. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов. Пожелаем удачи нашим ребятам!» — сказано в сообщении ФХР.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Материалы по теме
Официально
ФХР определила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android