Президент ЦСКА Есмантович прокомментировал расторжение контракта с голкипером Мартином

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал уход из армейского клуба вратаря Спенсера Мартина.

— ЦСКА не попал с кандидатурой основного вратаря, как решать эту проблему?
— Объясните критерий «не попали»?

— Брали вратаря на позицию основного, но пришлось от него отказаться?
— Он не стал первым номером, пришлось от него отказаться.

— Как будете решать эту проблему перед плей-офф?
— Пока решаем, у нас есть два отличных вратаря: Самонов и Гамзин. Посмотрим, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Мартином 2 июля 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69.

Комментарии
