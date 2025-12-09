Есмантович: понимаем, что ЦСКА находится не на том месте, но оно соответствует нашей игре

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, важно ли для клуба занять место в Западной конференции как можно выше. В данный момент армейский клуб занимает восьмое место.

— Есть ли шансы у ЦСКА подняться выше пятого-шестого места или это неважно?

— Всё важно: место, игра. Это неотъемлемая часть. Настраиваемся на каждый матч, вопрос результата остаётся главенствующим, конечно, для нас это важно – постараться выправить ситуацию. Понимаем, что находимся не на том месте. Но понимать и ощущать – разные вещи. Пока мы находимся на месте, которое соответствует нашей игре, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.