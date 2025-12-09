Есмантович: Нестерова никогда не выводили из состава ЦСКА по игровым причинам

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал пропуск защитником Никитой Нестеровым некоторых матчей в составе армейского клуба.

— Никита Нестеров перестал попадать в состав, хотя всегда был лидером команды.

— Он всё время находится в основном составе, когда здоров. Не было такого, что его выводили из состава по игровым причинам, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 32-летний Никита Нестеров провёл 32 матча, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 35 матчей, в которых набрал 37 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.