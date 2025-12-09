Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Есмантович: Нестерова никогда не выводили из состава ЦСКА по игровым причинам

Есмантович: Нестерова никогда не выводили из состава ЦСКА по игровым причинам
Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал пропуск защитником Никитой Нестеровым некоторых матчей в составе армейского клуба.

— Никита Нестеров перестал попадать в состав, хотя всегда был лидером команды.
— Он всё время находится в основном составе, когда здоров. Не было такого, что его выводили из состава по игровым причинам, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 32-летний Никита Нестеров провёл 32 матча, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 35 матчей, в которых набрал 37 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Есмантович — о Спронге: мало быть звездой, надо быть лидером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android