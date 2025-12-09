Скидки
Президент КХЛ Морозов рассказал, что планирует сделать с переподписанием контрактов

Президент КХЛ Морозов рассказал, что планирует сделать с переподписанием контрактов
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что планирует сделать с переподписанием контрактов хоккеистов.

«В этом году заканчивается наша стратегия развития. Сейчас мы уже приступили к разработке новой стратегии. Привлекли компанию, которая будет помогать нам в этом вопросы. Обратились к клубам, чтобы и они нам тоже оказали содействие и дали своё видение и свои предложения, которые мы разберём и посмотрим, что можно и нужно сделать, чтобы лига и клубы развивались и в спортивном и в коммерческом плане.

Из текущих вопросов: на данном промежуточном этапе, да мы понимаем, что прошла половина сезона и что впереди ещё плей-офф, но мы уже бьём рекорд средней посещаемости, 80% заполняемости трибун. Видим прирост детей и подростков за эти два года. Прирост тут составил в два раза. Это хорошие цифры. Благодарны клубам и партнёрам, с которыми мы много делаем для привлечения и удержания аудитории на наших площадках.

Как вы знаете, в ноябре у нас прошла рабочая группа относительно переподписаний контрактов. Было вынесено 17 вопросов по контрактам игроков и два спортивных вопроса. Всё это обсуждалось. Сейчас проходит голосование клубов, которое завершится через несколько дней. Тогда уже будем иметь полную картину относительно того, что думают клубы относительно переподписания контрактов с игроками. Много было наработок и предложений, как можно урегулировать этот вопрос. Сейчас у нас пока есть промежуточные итоги. В мае будет больше тем, которые мы сможем рассказать, как будем жить дальше.

Есть много тезисов, которые рассматриваются в совокупности – и расторжение контрактов, и понижение. Всё это прорабатывается. На данный момент продолжается голосование. Хотим выработать систему, чтобы всё работало как единый механизм. Есть предложение, что нельзя переподписать на двусторонний контракт того игрока, кто был на одностороннем. Ждём результатов, которые мы будем выносить на совет директоров», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

