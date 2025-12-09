Скидки
Морозов — о заградительных квалификациях: проблему можно урегулировать, чтобы было честно

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о проблеме с заградительными квалификациями со стороны клубов.

«Заградительные квалификации? Понимание есть и предложение есть, которое мы озвучили клубам. Сейчас оно также находится на голосовании клубов. Некоторые клубы не очень охотно озвучивают свои позиции при коллегах, поэтому мы и проводим закрытое голосование.

Конечно, нас беспокоит эта проблема, и её можно урегулировать, чтобы была честная игра и чтобы игроки не засиживались в структуре одного клуба, а могли играть там, где их хотят видеть на лидирующих позициях», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

