«Пошла тенденция менять тренеров». Алексей Морозов — об отставках в командах КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал отставки главных тренеров в текущем сезоне КХЛ.

«Девять тренерских отставок в сезоне КХЛ? Здесь можно разбирать каждую отставку индивидуально, и некоторые из них не могу объяснить. Нельзя это было предвидеть. Но есть конкуренция клубов. Да и сезон тяжёлый, много игр, подготовка к нему стала меньше — вместо двух всего месяц.

Можно сказать, что концепция поменялась. Конечно, руководители не дают шанс тренерам исправить ситуацию. Кто-то даёт время, а кто-то нет. Это вопрос к руководителям клубов. В некоторых командах у нас уже два тренера было – тот же «Трактор». Пошла такая тенденция менять тренеров», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.