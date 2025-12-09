Алексей Морозов ответил на вопрос, когда может состояться вынесенный матч КХЛ в Китае

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, когда может состояться вынесенный матч КХЛ в Китае в текущем сезоне.

«Вынесенный матч в Китае? Да, наша делегация была, представители лиги ездили в Шанхай, смотрели условия. Если это состоится, то всё пройдёт в марте. Пытаемся получить гарантии, чтобы на высшем уровне провести игры в Шанхае», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, китайский клуб «Шанхайские Драконы» выступает в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

