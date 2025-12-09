«Не уверен, что это было инициативой Разина». Вайсфельд о переходе Кузнецова в «Металлург»

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал игру нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне КХЛ.

«Не знаю, чем руководствовались, когда в «Металлург» приглашали Евгения Кузнецова, и чья вообще это была инициатива. Я не очень уверен, что это было по инициативе главного тренера Андрея Разина. Но мне кажется, дело в том, что в клубе не совсем правильно оценили его нынешнее состояние либо там решили, что с учётом небольших денег, которые платятся ему, его подтянут к плей-офф. Он большой мастер и в плей-офф им поможет. Возможно, в клубе именно так мыслят. Я думаю, в этом как раз логика есть», — приводит слова Вайсфельда ТАСС.

В сезоне КХЛ Кузнецов сыграл 13 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.