Президент КХЛ ответил, боится ли он, что в России принудительно введут Fan ID в хоккее

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном введении Fan ID в хоккее.

«Fan ID в хоккее? Посмотрите, насколько поменялась атмосфера на трибунах, каким праздником стал поход на хоккей. У нас совсем другая аудитория ходит на хоккей. Мы хотим также очищать хоккей от некрасивых ситуаций. С этого года мы ещё сильнее ужесточили работу с болельщиками. Мы продолжаем это делать, поэтому сейчас всю информацию, которая у нас есть, мы направили в Минспорта относительно того, что у нас делается по вопросу безопасности на трибунах.

Удивлён ли я, что такая идея вообще возникла именно у того человека, который так близко знает, как работает КХЛ? Знаете, не было такого требования, именно к КХЛ. Это говорилось в общем контексте про спортивные мероприятия. Как я уже сказал, мы направили все документы по нашей работе. Конечно, Михаил Владимирович (Дегтярёв, министр спорта РФ. — Прим. «Чемпионата») прекрасно знает, какая атмосфера у нас на трибунах. У нас идёт прирост семейных пар и детей на хоккей», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

