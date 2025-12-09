Скидки
Морозов — о рукопожатиях: почему мы должны отказываться от них и смотреть на Запад?

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что в КХЛ не намерены отказываться от рукопожатий после матчей.

«У нас в стране всегда принято у мужчин при встрече и расставании жать руку. Наш вид спорта жёсткий и агрессивный. После игры идёт примирение, понимание соперника. В боксе жмут руку, в других единоборствах. Почему мы должны отказываться от этой процедуры и смотреть на Запад? В плей-офф победа считается только в серии, поэтому жмут руку после серии», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Ранее Морозов ответил на вопрос о возможном введении Fan ID в хоккее.


