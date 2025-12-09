Скидки
Морозов о пиве на аренах: поддерживаем любую инициативу, которая будет приятна болельщику

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал возможное возвращение пива на арены КХЛ.

«Пиво на хоккее? Конечно, мы поддерживаем любую инициативу, которая была бы приятна нашему болельщику. Если болельщик хочет, а мы считаем, что в этом не будет ничего страшного… В Самаре РФС поднимал этот вопрос, была дискуссия, и они тоже не видят в этом ничего страшного. На чемпионате мира по футболу всем это нравилось. Болельщик вправе выпить после работы в разумном количестве. Мы это только поддерживаем и считаем, что мы бы справились с этим с тем болельщиком, который сейчас приходит на хоккей. У нас всё контролируется, эксцессов из-за пива не будет», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

