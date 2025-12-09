Скидки
Главная Хоккей Новости

В КХЛ объяснили, что сейчас происходит с отстранённым за допинг лидером ЦСКА

В КХЛ объяснили, что сейчас происходит с отстранённым за допинг лидером ЦСКА
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о ситуации с отстранённым за допинг нападающим ЦСКА Владиславом Каменевым.

«Каменев? Лига не регулирует этот вопрос. Его регулирует РУСАДА. Когда другие ребята получали дисквалификации, мы их консультировали и высказывали своё мнение по поводу юристов. С ним такая же ситуация. Идёт разбирательство. И там всё не так быстро.

Это же индивидуальный вопрос, потому что по кодексу ВАДА каждый спортсмен сам несёт ответственность, если он попадается на допинге. Лига тут никак не может участвовать. Игрок со своими юристами ведёт переписку. Наверное, они собирают какую-то доказательную базу, но это всё происходит за закрытыми дверями от КХЛ», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

