Президент КХЛ на примере «Ак Барса» рассказал о непредсказуемой первой части сезона

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги первой части сезона, отметив выступление казанского «Ак Барса».

«Много сюрпризов, непредсказуемая расстановка внутри турнирной таблицы. Некоторые клубы, гранды сейчас бьются за плей‑офф. Это интересно вам, болельщикам. Есть тренерские перестановки, есть клубы, которые в неудачном положении, дают шансы своим тренерам проявить себя. Взять тот же пример «Ак Барса», когда в СМИ уже были новости об уходе главного тренера, но сейчас клуб на лидирующих позициях», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.