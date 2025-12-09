Морозов — об олимпийской арене: странный подход — заливать лёд за три дня до начала Игр

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал проблемы со строительством хоккейной арены для Олимпиады-2026 в Италии.

— Много говорят о будущей олимпийской арене. Насколько безопасно играть на столь маленьких катках? Как понимаю, НХЛ переживает за здоровье игроков. Вы как президент КХЛ насколько переживаете за тех нескольких представителей лиги, которые поедут на Олимпиаду?

— Пока мы не знаем, не приходило новостей, кто из игроков лиги вызван на Олимпиаду. Такая подвешенная ситуация: то нам говорят, что на метр меньше в ширину, то, что на метр меньше в длину, то, что только за три дня до Игр только лёд будет залит. Мы по своим дворцам знаем, что за месяц до открытия должен уже лёд быть залит, проводим тестовые мероприятия с народом. В прессе от коллег из Северной Америки появляется информация, что участие игроков НХЛ ещё под вопросом. Вспомните, как у нас Олимпиада проводилась: всё готово, обкатано. Не боялись встречать полные трибуны на наших объектах, немножко странный подход – заливать лёд за три дня до начала Игр. Лёд должен наморозиться по всем показателям. Тяжело сказать, какого качества будет лёд там, конечно, переживательно за игроков, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.