Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов: институт драфта пока отложили в сторону

Президент КХЛ Морозов: институт драфта пока отложили в сторону
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с возможным возвращением драфта в лигу.

— Не первый год говорится о возрождении драфта. Обсуждался ли этот момент сейчас?
— На данный момент этот институт отложили немножко в сторону, потому что поняли, драфт по выходу игроков из школы — для клубов НХЛ, а нам интереснее сделать движение молодых игроков внутри КХЛ. То предложение, которое сейчас мы вынесли на голосование, урегулирует перемещение молодых игроков, которые не будут попадать под заградительные ограничения своих руководителей клубов, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Морозов — об олимпийской арене: странный подход — заливать лёд за три дня до начала Игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android