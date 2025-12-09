Президент КХЛ Морозов: институт драфта пока отложили в сторону

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с возможным возвращением драфта в лигу.

— Не первый год говорится о возрождении драфта. Обсуждался ли этот момент сейчас?

— На данный момент этот институт отложили немножко в сторону, потому что поняли, драфт по выходу игроков из школы — для клубов НХЛ, а нам интереснее сделать движение молодых игроков внутри КХЛ. То предложение, которое сейчас мы вынесли на голосование, урегулирует перемещение молодых игроков, которые не будут попадать под заградительные ограничения своих руководителей клубов, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.