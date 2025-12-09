Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов объяснил, почему не будет «Зимней классики»

Президент КХЛ Морозов объяснил, почему не будет «Зимней классики»
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему в Континентальной хоккейной лиге не будет «Зимней классики» — игры под открытым небом.

— Несколько лет назад были идеи, чтобы «Торпедо» играло какой-то матч в феврале на футбольном стадионе. Есть ли такие мысли сейчас?
— «Зимней классики» не предвидится в этом году, нет желающих провести её на футбольном стадионе. Как говорят службы футбольных стадионов, если провести на стадионе такой матч, траву придётся менять, а это очень затратно. Нет пока желающих, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Ранее Алексей Морозов рассказал о ситуации с возможным возвращением драфта в лигу.

Материалы по теме
Президент КХЛ Морозов: институт драфта пока отложили в сторону
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android