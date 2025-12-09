Президент КХЛ Морозов объяснил, почему не будет «Зимней классики»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему в Континентальной хоккейной лиге не будет «Зимней классики» — игры под открытым небом.

— Несколько лет назад были идеи, чтобы «Торпедо» играло какой-то матч в феврале на футбольном стадионе. Есть ли такие мысли сейчас?

— «Зимней классики» не предвидится в этом году, нет желающих провести её на футбольном стадионе. Как говорят службы футбольных стадионов, если провести на стадионе такой матч, траву придётся менять, а это очень затратно. Нет пока желающих, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

