Олимпийский чемпион Сергей Светлов назвал главное открытие осени среди команд КХЛ

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высоко оценил игру «Металлурга» после половины регулярного сезона КХЛ.

— Что отметили для себя в первой половине турнира?

— Бросилась в глаза плотность результатов. Можно долго спорить о том, что или уровень лидеров нашего хоккея опустился, или середняки прибавили, но картина очевидная – в лиге происходит выравнивание сил. Посмотрите таблицу, только одна команда на первой половине дистанции избежала двух кряду поражений в основное время – «Металлург». Все остальные серии побед и поражений чередовали.

— Именно поэтому «Металлург» уверенно лидирует в чемпионате?

— Да, стабильность – признак мастерства. А ещё «Металлург» — это атака. Заброшена 131 шайба – на 16 больше, чем у второй команды чемпионата, минского «Динамо». Стабильность плюс атака – это уже критерии советского хоккея. «Металлург» пока их выдерживает. Поэтому для меня эта команда – главное открытие осени, — цитирует Светлова Russia-Hockey.