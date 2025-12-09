Скидки
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион Сергей Светлов назвал главное открытие осени среди команд КХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Светлов назвал главное открытие осени среди команд КХЛ
Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высоко оценил игру «Металлурга» после половины регулярного сезона КХЛ.

— Что отметили для себя в первой половине турнира?
— Бросилась в глаза плотность результатов. Можно долго спорить о том, что или уровень лидеров нашего хоккея опустился, или середняки прибавили, но картина очевидная – в лиге происходит выравнивание сил. Посмотрите таблицу, только одна команда на первой половине дистанции избежала двух кряду поражений в основное время – «Металлург». Все остальные серии побед и поражений чередовали.

— Именно поэтому «Металлург» уверенно лидирует в чемпионате?
— Да, стабильность – признак мастерства. А ещё «Металлург» — это атака. Заброшена 131 шайба – на 16 больше, чем у второй команды чемпионата, минского «Динамо». Стабильность плюс атака – это уже критерии советского хоккея. «Металлург» пока их выдерживает. Поэтому для меня эта команда – главное открытие осени, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

