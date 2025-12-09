Скидки
Главный тренер сборной Беларуси Квартальнов: компенсируем недостаток опыта эмоциями

Главный тренер сборной Беларуси Квартальнов: компенсируем недостаток опыта эмоциями
Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала.

– У нас молодая оборона – есть ребята, которые немного играли в КХЛ. Но это игры за флаг, за страну, компенсируем недостаток опыта эмоциями. Есть ребята в команде, которые могут помочь молодым игрокам сыграть на таком серьёзном уровне. Думаю, эмоции будут преобладать.

– Насколько сложным будет турнир?
– Конечно, турнир будет интересным. Матчи проходят в Новосибирске – другой часовой пояс. Но в КХЛ мы привыкли к этому, готовы к этому. У сборной России очень серьёзная сборная, у Казахстана тоже – у нас первая игра с ними, а они всегда непростые. Нужно собраться, посмотреть на ребят, поговорить с ними, узнать, кто в каком состоянии.

Мы хотим выиграть каждую игру. Прошлые турниры – это история, мы её вспоминаем, но смотрим вперёд. Повторюсь, сборная России – хорошая команда, турнир будет непростой. Хотелось бы сыграть хорошо, — цитирует Квартальнова «Хоккей Беларуси».

