Представлен окончательный состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь представила окончательный состав национальной команды на Кубок Первого канала. В состав белорусской сборной вошёл 31 игрок: три вратаря, восемь защитников, 19 нападающих, средний возраст команды — 24 года.
Фото: ФХРБ
Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.
Тренерский штаб сборной Беларуси выглядит следующим образом:
Главный тренер – Дмитрий Квартальнов;
Тренеры – Сергей Стась, Игорь Горбенко, Андрей Михалев;
Тренер вратарей – Степан Горячевских.