Представлен окончательный состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь представила окончательный состав национальной команды на Кубок Первого канала. В состав белорусской сборной вошёл 31 игрок: три вратаря, восемь защитников, 19 нападающих, средний возраст команды — 24 года.

Фото: ФХРБ

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Тренерский штаб сборной Беларуси выглядит следующим образом:

Главный тренер – Дмитрий Квартальнов;

Тренеры – Сергей Стась, Игорь Горбенко, Андрей Михалев;

Тренер вратарей – Степан Горячевских.