Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала

Пресс-служба Федерации хоккея Казахстана представила расширенный состав сборной на Кубок Первого канала.

Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо»);

Защитники: Степан Александров, Фёдор Хорошев (оба — «Торпедо»), Мади Диханбек, Кирилл Никитин (оба — «Номад»), Тамирлан Гайтамиров, Артём Королев («Барыс»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба — «Сарыарка»);

Нападающие: Олег Бойко, Артур Гатиятов, Диас Гусейнов, Саян Данияр (все — «Номад»), Александр Борисевич, Владимир Волков, Артём Лихотников (все — «Сарыарка»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо»), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (все — «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).

Тренерский штаб:

Главный тренер – Талгат Жайлауов;

Тренеры: Константин Пушкарев, Андрей Корабейников;

Тренер вратарей – Александр Кудрявцев;

Тренер ОФП – Сергей Левданский;

Генеральный менеджер – Олег Болякин.