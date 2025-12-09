КХЛ объявила полные составы команд на Матч звёзд — 2026 в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига объявила полные составы команд на Матч звёзд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге.

KHL Ural Stars

Вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»);

Защитники: Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»);

Нападающие: Джош Ливо, Михаил Григоренко (оба – «Трактор»), Владимир Ткачёв, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все – «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба – «Автомобилист»).

KHL RUS Stars

Вратари: Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»);

Защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Мск), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»);

Нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба – «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозёров («Нефтехимик»), Даниил Сероух (ХК «Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).

KHL U23 Stars

Вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);

Защитники: Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»);

Нападающие: Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз («Динамо» Мн).

По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч звёзд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звёзд.

KHL World Stars

Вратари: Зак Фукале («Динамо» Мн), Адам Шил («Барыс»);

Защитники: Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхайские Драконы»);

Нападающие: Сэм Энас, Виталий Пинчук (оба – «Динамо» Мн), Макс Комтуа («Динамо» Мск), Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).

Неделя звёзд хоккея стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоится первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира.