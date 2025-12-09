Хоккейные клубы «Северсталь» и «Ижсталь» совершили обмен, в результате которого нападающий Александр Шилов продолжит сезон в составе ижевской команды. Со стороны «Ижстали» в череповецкий клуб поступила денежная компенсация.

21-летний Шилов не провёл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге. В текущем сезоне форвард выступал в ВХЛ за ХК «Тамбов», в составе которого провёл 12 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. Всего в ВХЛ на счету Шилова 24 матча и два гола.

«Северсталь» на перерыв в чемпионате Континентальной хоккейной лиги ушла в ранге лидера Западной конференции. Следующий матч череповецкая команда проведёт с «Салаватом Юлаевым» 18 декабря.