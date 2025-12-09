Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Ижсталь» совершили обмен

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Ижсталь» совершили обмен
Комментарии

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Ижсталь» совершили обмен, в результате которого нападающий Александр Шилов продолжит сезон в составе ижевской команды. Со стороны «Ижстали» в череповецкий клуб поступила денежная компенсация.

21-летний Шилов не провёл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге. В текущем сезоне форвард выступал в ВХЛ за ХК «Тамбов», в составе которого провёл 12 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. Всего в ВХЛ на счету Шилова 24 матча и два гола.

«Северсталь» на перерыв в чемпионате Континентальной хоккейной лиги ушла в ранге лидера Западной конференции. Следующий матч череповецкая команда проведёт с «Салаватом Юлаевым» 18 декабря.

Материалы по теме
Эксклюзив
Илья Воробьёв объяснил, почему «Северсталь» и минское «Динамо» лидируют на Западе КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android