Владимир Плющев назвал лучшую команду КХЛ в текущем сезоне

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает «Металлург» лучшей командой КХЛ на данный момент.

«ЦСКА и СКА могут побороться за титул? Можно провести пару хороших игр на эмоциях, но чудес не бывает, команда не может преобразиться за короткий срок. На сегодняшний день наиболее стабильная команда в лиге – это магнитогорский «Металлург». Мастерство – это стабильность, они лучшая команда на данный момент. Остальные шарахаются: то взлёт, то падение», – цитирует Плющева «Советский спорт».

«Металлург» занимает первое место в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги, набрав 53 очка. Западную конференцию КХЛ возглавляет череповецкая «Северсталь».