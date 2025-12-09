Скидки
Михаил Григоренко рассказал, почему будет смотреть Олимпиаду без сборной России по хоккею

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко заявил, что будет смотреть Олимпиаду-2026 и посетовал на отсутствие на турнире российской сборной.

«Это очень обидно и досадно, что нашей сборной там не будет. Очень много наших топ-звёзд из НХЛ могли показать себя, было бы интересно понаблюдать. Но я как большой фанат хоккея и топовых матчей в любом случае буду смотреть. Очень интересно взглянуть на канадцев, американцев. Мне просто будет любопытно посмотреть за уровнем топ-игроков. Очень жаль, что нашей сборной там не будет.

– Сейчас у молодых ребят нет стремления заслужить место в сборной и поехать на международный турнир, ярко там себя показать. Это большая потеря?
– Да. Себя помню ребёнком, как смотрел и Олимпийские игры, и чемпионаты мира, молодёжные соревнования, юниорские. Попасть в сборную было самым большим достижением, сам я через это прошёл. Делить раздевалку с Овечкиным, Малкиным – это очень круто. Юниорские, молодёжные чемпионаты мира – очень важные события в жизни молодого хоккеиста. Безумно жаль, что у наших ребят нет такой возможности, а у некоторых и не будет уже. Надеюсь, в скором будущем всё будет как было раньше. Одни из лучших воспоминаний, которые были у меня в карьере, – молодёжный чемпионат мира и юниорский, – цитирует Григоренко «Советский спорт».

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

