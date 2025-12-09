«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин получил повреждение верхней части тела в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 26 матчах в регулярных чемпионатах, в которых записал в свой актив восемь голов и 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 1239 матчей, в которых он забил 522 гола и сделал 853 результативные передачи при коэффициенте полезности «+33».

На данный момент «Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 34 очка.