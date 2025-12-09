Защитник сборной Беларуси: думаю, Россия захочет взять реванш за поражение в мае

Защитник сборной Беларуси Даниил Бокун поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, на котором соперником белорусской сборной станут сборная «Россия 25» и национальная команда Казахстана.

– Всё хорошо, в сборной всегда полно сил, эмоций, едем побеждать.

– Как партнёры встретили?

– Всех давно не видел, особенно ребят из «Торпедо», Белевича и Кульбакова.

– С какими задачами едем на Кубок Первого канала?

– Побеждать и только побеждать, других вариантов нет. Хороший состав у России, я бы сказал приближенный к оптимальному, ждём трудный матч.

– После тура сборной будет дополнительный интерес к противостоянию?

– Думаю, Россия захочет взять реванш, тем интереснее, — цитирует Бокуна пресс-служба ФХРБ.

В майском турне «России 25» белорусская сборная одержала три победы в четырёх матчах с российской командой. Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря.