Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал фото своего уха после попадания шайбы

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал фотографию своего зашитого уха после попадания в него шайбы. Травму хоккеист получил в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4 ОТ), который прошёл 17 ноября. Тогда Панин заблокировал бросок лицом. Григорий опубликовал фото в телеграм-канале «Раздевалка».

Фото: личный архив Панина

В текущем сезоне 40-летний Панин провёл 34 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего на счету защитника 944 игры в КХЛ и 178 (44+134) очков. За «Салават Юлаев» Григорий выступает с сезона-2017/2018.

На данный момент уфимский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.