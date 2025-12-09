Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Знаем, какие у Евгения есть проблемы». Директор «Металлурга» высказался об игре Кузнецова

«Знаем, какие у Евгения есть проблемы». Директор «Металлурга» высказался об игре Кузнецова
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об игре форварда Евгения Кузнецова. 33-летний нападающий не играет с 27 ноября.

– Насколько вы довольны подписанием Евгения Кузнецова?
– Все знают, какой он игрок, чего он добился. В принципе, большой плюс, что он у нас в команде. Но мы знаем, какие у Евгения есть проблемы в игре. Ему надо улучшить свое функциональное состояние. Наша команда неплохо идёт, чтобы попадать в состав, нужно выигрывать конкуренцию. И Андрей Владимирович [Разин] это говорил, и Евгений обо всем этом знает. Идём дальше.

– Как у него настроение? Сильно ли он переживает из-за сложившейся ситуации?
– Нормальная рабочая обстановка. Он знает, как формируется состав на игру, понимает, что играет тот, кто сегодня лучше. У нас нормальные рабочие отношения. Нет никаких конфликтов или ещё чего-то, – цитирует Бирюкова Legalbet.

В сезоне КХЛ Кузнецов сыграл 13 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.

Материалы по теме
«Не уверен, что это было инициативой Разина». Вайсфельд о переходе Кузнецова в «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android