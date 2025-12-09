«Знаем, какие у Евгения есть проблемы». Директор «Металлурга» высказался об игре Кузнецова

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об игре форварда Евгения Кузнецова. 33-летний нападающий не играет с 27 ноября.

– Насколько вы довольны подписанием Евгения Кузнецова?

– Все знают, какой он игрок, чего он добился. В принципе, большой плюс, что он у нас в команде. Но мы знаем, какие у Евгения есть проблемы в игре. Ему надо улучшить свое функциональное состояние. Наша команда неплохо идёт, чтобы попадать в состав, нужно выигрывать конкуренцию. И Андрей Владимирович [Разин] это говорил, и Евгений обо всем этом знает. Идём дальше.

– Как у него настроение? Сильно ли он переживает из-за сложившейся ситуации?

– Нормальная рабочая обстановка. Он знает, как формируется состав на игру, понимает, что играет тот, кто сегодня лучше. У нас нормальные рабочие отношения. Нет никаких конфликтов или ещё чего-то, – цитирует Бирюкова Legalbet.

В сезоне КХЛ Кузнецов сыграл 13 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.